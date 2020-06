Gut behütet in die Geburt

Die GRN-Klinik Schwetzingen bietet regelmäßig Informationsabende für Schwangere und ihre Angehörigen an. Seit der Lockerung der Besuchsregeln in Krankenhäusern ist dies auch in Zeiten der Corona-Pandemie wieder möglich. Der nächste Termin ist Montag, 22. Juni, 19 Uhr, im Konferenzraum der Klinik (Bodelschwinghstraße 10). Geplant ist ein 30-minütiger Vortrag, der auch eine virtuelle Kreißsaalführung beinhaltet. Eine Vor-Ort-Besichtigung des Kreißsaals in der Gruppe ist zum Schutz der werdenden Mütter leider noch nicht möglich.

Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Paare begrenzt. Damit der nötige Abstand gewährleistet ist, stehen jeweils zwei Stühle als Paar zusammen und haben zum nächsten Stuhlpaar einen Abstand von 1,50 Metern. Darüber hinaus gibt es eine Teilnehmerliste, in die Teilnehmende persönliche Daten eintragen und versichern, dass sie keine Krankheitsanzeichen haben und Kontakt zu einer mit Corona infizierten Person ausschließen. Alle sollten Mundschutz tragen und Hände desinfizieren. zg

Info: Eine Anmeldung unter der E-Mail-Adresse veranstaltung@ grn.de ist derzeit notwendig.

