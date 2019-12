Gut gerüstet

Ohne gutes Rüstzeug – Ausbildung oder Training – sind Ziele nur schwer zu erreichen, denn „ganz ohne“ gibt es meist nur kurzlebige Zufallsergebnisse.

So wie unser Knochengerüst uns durch das Leben trägt und unsere Bewegungsfreiheit einschränkt, wenn es beschädigt wird oder abgenutzt ist, hat auch eine gute (Aus)Rüstung große Bedeutung für Wanderungen, Expeditionen und Rettungsdienste. Schließlich spielen Gerüste im Bauhandwerk eine wichtige Rolle. Neben Architekten, Maurern, Zimmerleuten und Malern sind die Gerüstbauer wichtig. Sorgen sie doch mit ihren Bauten für einen sicheren Arbeitsstand.

An unser Knochengerüst denken wir ja meist erst, wenn es zwickt und zwackt. Auch das besondere Zusammenspiel der einzelnen Gewerke am Bau erkennt man erst dann, wenn eines davon schwächelt. Wenn wir, wie in unserer Metropolregion Rhein-Neckar, in einer sehr kritischen Lage sind, was Brücken, Straßen und öffentliche Bauwerke betrifft, dann liegt das bei Weitem nicht immer an umständlichen Genehmigungsverfahren und noch weniger am Geld. Häufig ist der Grund für Stillstand an Bauvorhaben der Ausfall einzelner Firmen mangels Mitarbeitern. Viele Unternehmen können aufgrund fehlender Fachkräfte nur noch eingeschränkt Aufträge annehmen.

Es wäre geträumt, wenn wir glauben, Rückschritte und Einschränkungen könnten vermieden werden, wenn sich die Nachwuchssituation in den Handwerksberufen nicht grundsätzlich verbessert. Die Bedeutung der einzelnen Handwerksberufe ist nicht hoch genug einzuschätzen. Sie muss deshalb, wo immer es geht, in der breiten öffentlichen Wahrnehmung gewürdigt werden. Dazu gehört auch, jungen Menschen mit attraktiven Berufsbildern und Ausbildungsgängen erfolgversprechende Zukunftsperspektiven aufzuzeigen.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 17.12.2019