Gut geschoben ist halb geleert

Aufgerüttelt durch Hupen blickten wir gestern aus dem Fenster unserer Redaktion auf den Schlossplatz. Dort hatte der Fahrer eines Kleintransporters Höhe Kaffeehaus geparkt, wohl flüchtig, um nur mal kurz irgendwo schnell reinzuspringen. Abgesehen davon, dass auch dies den Ordnungsbehörden nicht gefallen dürfte – Parkverbot ist nun mal Parkverbot – missfiel die Situation vor allem einem AVR-Entsorgungsfahrzeug. Denn der Transporter stand genau vor einem Müllcontainer, den der AVR-Lkw entleeren musste. Und der hatte es eilig, hupte daher. Aber es passierte nichts.

Eigentlich hätte der AVR-Laster doch einfach den Transporter mit seinen zwei Gabeln wegheben können, dachten wir uns. So wäre er ganz leicht an den Container gekommen. Oder er hätte die Straßenlaterne demontieren lassen, um von der anderen Seite an den Abfallbehälter zu gelangen.

Nach einigen Minuten dann: Mit Hilfe eines Kaffeehaus-Mitarbeiters rollte der AVR-Mann den vollen Container auf dessen vier Rädern beiseite und entleerte ihn. Naja, so geht’s auch.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 17.11.2018