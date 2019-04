Gute-Laune-Musik mit der deutschen Stimme Bob Marleys

„Marley’s Ghost“ – der Geist von Bob Marley: Wenn eine Formation schon so heißt, dann weiß der Musikliebhaber, in welche Richtung der Samstagabend in der Alten Wollfabrik tendieren wird: Reggae pur!

Die Band gründete sich 2015 aus der international agierenden Reggae-Formation „Sebastian Sturm & Exile Airline“ heraus, die die Musik Bob Marleys stets als größte Inspiration für ihre eigenen Songs sah. Mit ihrer mitreißenden, authentischen und unerreichten Energie transportiert „Marley’s Ghost“ nun nicht nur die Musik und die vielen großen Songs Bob Marleys, sondern auch seine Message. Frontmann Sebastian Sturm verkörpert dabei den „King of Reggae“, dessen unverwechselbare Stimme ihm schon oft in seiner musikalischen Laufbahn den Ruf eingebracht hat, die „deutsche Stimme Bob Marleys“ zu sein. Der charismatische Sänger mit deutschindonesischen Wurzeln ist ein leidenschaftlicher Frontmann, der das Publikum mitreißt. Los geht’s am Samstag, 13. April, um 20.30 Uhr, Einlass ist um 19.30 Uhr. zg

