Guter Geist mit großem Herzen

Sie war der gute Geist in der Cafeteria des Hebel-Hauses und darüber hinaus in vielfältiger Weise in der Stadt engagiert: Jetzt hat Henny Martin – bekannt als „Schwester Henny“ – für immer die Augen geschlossen.

Beruflich war sie lange in der Kinder- und Jugendpflege und -betreuung in der evangelische Diakonie beschäftigt. Nach ihrer Pensionierung engagierte sie sich im Hebel-Haus und vorher auch schon im Hebel-Heim. Stolze 16 Jahre lang bis 2015 war die allseits bekannte und beliebte „Schwester Henny“ für die Saalbetreuung zuständig. Dabei konnte der gute Geist durchaus auch kritisch sein, der offen aussprach, was ihm missfiel. Unvergessen ist ihr Engagement für das Kinderheim St. Josef in Mannheim-Käfertal, für deren Jugendliche sie Sommerfeste in der Schwetzinger Grillhütte organisierte. Auch beim Ortsverein des Sozialverbands lernten die Mitglieder Henny Martin als grundguten, hilfsbereiten Menschen mit großem Herzen kennen. So engagierte sie sich bei den Veranstaltungen im bassermann-Vereinshaus und im Altenpflegeheim mit Selbstgebackenem, gesticktem und Gebasteltem.

Mit ihren Koch-, Back- und Bastelkünsten unterstützte sie auch den Tierschutzverein und die evangelische Kirchengemeinde, für die sie viele Jahre lang eine große Stütze war – unter anderem als Küchenchefin beim alljährlichen Basar. ali/zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 20.10.2020