Anzeige

Der Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt beteiligt sich auch in diesem Jahr anlässlich der 350-Jahrfeier des Spargelanbaus in der Stadt am Spargelsamstag mit einem reichhaltigen Angebot in seiner Begegnungsstätte in der Hebelstraße 6.

Ab 12 Uhr erwartet die Gäste das schon traditionelle Mittagessen mit Schnitzel, Spargelgemüse und Beilagen. Nach diesen kulinarischen Köstlichkeiten gibt’s Kaffee und selbst gebackenen Kuchen oder Entspannung im gemütlichen Innenhof bei einem guten Gläschen Wein, einem kühlen Bier oder anderen kühlen Getränken.

Auch die kleinen Besucher erwartet ein schöner Nachmittag bei dem sie sich auf dem Spielplatz weitab von Trubel und Verkehr nach Herzenslust austoben können. zg