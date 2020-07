Gutscheine für gekaufte Tickets

Die Operngala „Schloss in Flammen“ hätte ursprünglich am 19. Juli im Schwetzinger Schlossgarten stattfinden sollen. Ein weiterer Ausweichtermin war Corona-bedingt in den Oktober gelegt worden. Nun fällt die Gala für dieses Jahr ganz aus, der nächste Termin ist der 17. Juli 2021 um 20 Uhr im Schloss Mannheim. Die Künstler des Nationaltheaters und der Veranstalter Yellow Concerts bedauern diese Terminverschiebung und bitten um Verständnis, heißt es auf der Internetseite www.schlossinflammen.de.

Doch was passiert jetzt mit den gekauften Tickets? Der Gesetzgeber hat am 15. Mai mit der Veranstaltergutschein-Lösung auf die dramatische Situation im Live-Entertainment reagiert und ein neues Gesetz verabschiedet. Das neue Gesetz sieht vor, dass ein Veranstalter einer Musik-, Kultur, Sport- oder sonstigen Freizeitveranstaltung, die wegen der Covid-19-Pandemie nicht stattfinden konnte oder kann, berechtigt ist, dem Inhaber einer vor dem 8. März 2020 erworbenen Eintrittskarte anstelle einer Erstattung des Eintrittspreises einen Gutschein auszuhändigen. Durch die Ausgabe der Gutscheine erhalten Veranstalter die lebensnotwendige Liquidität, die sie für einen Fortbestand während und nach der Pandemie benötigen. Das schützt Käufer von den Auswirkungen eventueller Insolvenzen. Wer also Karten hat, sollte die Vorverkaufsstelle kontaktieren, bei der er sie erworben hat. Dort wird der Gutschein in Höhe des Kartenwertes ausgestellt, der dann für Schloss in Flammen 2021 in Mannheim oder für 2022 eingelöst werden kann.

Umtausch im SZ-Kundenforum

Die im Kundenforum der Schwetzinger Zeitung erworbenen Tickets können ebenfalls dort in einen Gutschein umgewandelt werden. Derzeit ist das Kundenforum allerdings noch geschlossen. Die Vorbereitungen laufen jedoch, damit es bald wieder geöffnet werden kann.

Bei Fragen zu den Tickets oder der Gutscheinumwandlung stehen die Kollegen Montag bis Freitag, 9.30 bis 16.30 Uhr, unter der Nummer 06202/205-306 oder per E-Mail an kundenservice@schwetzinger-zeitung.de zur Verfügung. kaba

