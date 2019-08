Gutsherrenart

Bei uns und im größten Teil Europas hatten wir eine sehr lange friedliche Phase, die weitgehend von gegenseitigem Vertrauen und ähnlichen Wertvorstellungen geprägt war. Die neueren Generationen kannten nur dieses Umfeld, das seit einiger Zeit immer mehr Risse bekommt, denn gefühlt lösen sich auch die bisherigen Freund-Feind-Bilder immer mehr auf. Nun war es ja bei allem nationalen Wohlgefühl schon immer so, dass die „Großmächte“ zuvorderst ihre eigenen Machtinteressen sehen. Zumindest im Westen hat man dennoch versucht, auch bei strittigen Fragen eine gemeinsam vertretbare Linie zu finden. Was wir jetzt erleben, erinnert fatal an die legendäre Szene aus der früheren Kult-Serie „Kir Royal“ in der Mario Adorf als Generaldirektor Haffenloher dem Klatschreporter „Baby“ Schimmerlos sein „Isch kauf Disch einfach…“ entgegenschleudert, um seine Aufnahme in die Münchener Schickeria durchzusetzen. Aktuell handelt der selbst ernannte oberste „Dealmaker“ der Welt in vieler Hinsicht genauso. Ob Verbündete oder Feinde, wer sich nicht fügen will, der soll gekauft oder wirtschaftlich vernichtet werden. Diktaturen wird unermesslicher Wohlstand versprochen, wenn sie sich gefällig zeigen. Da stört es kaum, dass im laufenden Kampf der beiden größten Volkswirtschaften weltweite Beziehungen zerstört und auch Millionen Arbeitsplätze in Gefahr geraten – Monopoly eben. Da ist es nicht mehr als eine bezeichnende Randnotiz, dass der präsidiale Immobilienunternehmer Dänemark einfach die Insel Grönland, immerhin die größte der Welt, abkaufen und dies bei seinem Besuch in Kopenhagen besprechen will. Nachdem die dänische Regierungschefin die Hoffnung ausdrückte, dass die Pläne nur ein Aprilscherz seien, hat der Präsident gleich seine Reise nach Dänemark abgesagt „weil man dann viel Zeit spare“!

In Kir Royal hat der Haffenlohe den Eintritt in das In-Lokal zwar geschafft, aber die Gäste waren dann auch nur Kulisse, die von ihm erhoffte Gesellschaft feierte woanders.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 22.08.2019