Häuser mit Farbe beschmiert

Über ein Dutzend Farbschmierereien wurden am Donnerstag bei der Polizei zur Anzeige gebracht. In der Nacht zuvor hatten bislang nicht ermittelte Täter an Hauswänden, Einfahrten, Mauern sowie Stromverteilerkästen in der Berliner Straße, Erfurter Straße, Sudetenring, Friedrich-Ebert-Straße, Antonisstraße und Berliner Straße Schriftzüge, Symbole und Buchstabenkombinationen in roter und schwarzer Farbe angebracht. In welcher Höhe letztlich Sachschaden entstand, ist aktuell noch nicht bekannt.

Die Polizei schließt zudem nicht aus, dass weitere Graffitis angebracht wurden, die Geschädigten aber bislang keine Anzeige erstattet haben.

Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 06202/28 80 entgegen. pol

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 01.02.2020