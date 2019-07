Häusliche Gewalt bleibt ein Tabu-Thema

Das Thema „Häusliche Gewalt“ ist so groß, wie es auch mit einem Tabu belegt ist. In Schwetzingen sind unter anderem Polizeibeamtin Kerstin Henky und ihr Kollege, Polizeihauptkommissar Udo Huber sowie Nadja Tschan vom städtischen Ordnungsamt und auch die städtische Gleichstellungsbeauftragte Monika Emmert immer mit offenen Augen und Ohren Ansprechpartner für all jene, denen in den eigenen vier Wänden Gewalt angetan wird.

Um auf ihren umfassenden Service aufmerksam zu machen, zu dem auch die Vermittlung von weiterführender Hilfe gehört, gab es einen Informationsstand auf dem Wochenmarkt am Samstag. Gemeinsam mit Christiane Drechsler, der Leiterin der Touristikinformation in der Spargelstadt, warteten die Helfer jedoch vergeblich auf Interessierte oder gar Betroffene. „Das ist genau das Bild, das von häuslicher Gewalt besteht: Sie geschieht außerhalb des Rampenlichtes, ist mit viel Scham behaftet. Kaum jemand bekennt sich dazu, Opfer zu sein“, weiß Monika Emmert aus vielen Aktionen der vergangenen Jahre.

Auch Männer betroffen

Wanderausstellungen, ein in einem örtlichen Möbelhaus extra eingerichteter Raum etwa, der eine Wohnung darstellt, mit Utensilien und Notizen häuslicher Gewalt versehen, wurde von allen Möbelhausbesuchern gemieden. „Sich nur nicht mit dem Thema befassen, sondern wegsehen ist leider die allgemeine gängige Taktik“, weiß Emmert. Deshalb hätte sie sich sehr über Menschen gefreut, die das Info-Angebot nutzen, denn auch die Freunde, die Nachbarn können Hilfe finden, brauchen aber die Sensibilität, die Problematik zu erkennen, die Courage hinzusehen und zu helfen.

Rund 140 000 Fälle partnerschaftlicher Gewalt sind für 2017 in der polizeilichen Kriminalstatistik registriert. Dazu gebe es eine nicht einschätzbare Dunkelziffer und die Klischees, nur Frauen seien betroffen oder häusliche Gewalt spiele sich lediglich in sozialen Randgruppen ab, seien längst überholt: „Rund sechs Prozent der Männer, deren Frauen sie schlagen, melden sich“, also noch längst nicht alle, das weiß Emmert.

Polizeihauptkommissar Udo Huber hat einige Zahlen parat, die sich auf Mannheim beziehen: In den Jahren 2014 bis 2018 wäre es dort zu insgesamt 842 Fällen häuslicher Gewalt gekommen. In Schwetzingen in diesem Zeitraum zu 58 Einsätzen. „Drei bis vier Wohnungsverweise in Schwetzingen und den umliegenden Gemeinden Plankstadt, Oftersheim und Ketsch zeugen von einem relativ sicheren Leben hier“, sagt Huber.

Besonders schwierig sei immer, dass sich Betroffene trauen müssen, sich zu melden und die nachfolgende Zeit durchhalten müssen, um aus der Spirale, die aus häuslicher Gewalt, Meldung/Anzeige, Wohnungsverweis, Einlenken des Opfers, Rückkehr des Täters und erneute häusliche Gewalt besteht, einen Ausweg zu finden.

Faltblatt als Service

Es ist ein schwerer Schritt, sich zu outen, denn die häusliche Gewalt ist immer Ausdruck eines Macht- und Abhängigkeitsverhältnisses, das ist allen Helfern bewusst. Sie könnten nur immer wieder dazu motivieren, sich vertrauensvoll an die zuständigen Stellen zu wenden.

Umfangreich ist das Informationsmaterial, das Opfern Möglichkeiten eröffnet, aus dem Teufelskreis, der durch Abhängigkeiten befeuert wird, herauszukommen. Nicht zuletzt unterstützt auch das im vergangenen Jahr erschienene Faltblatt „Häusliche Gewalt“, das komprimiert Hilfeadressen bietet und eine Definition für die Vergehen hinter verschlossenen Türen beinhaltet.

„Häusliche Gewalt umfasst alle Formen körperlicher, sexueller und psychischer Gewalt zwischen Personen, die zusammen leben“, steht dort geschrieben. Demütigungen, Beleidigungen, Einschüchterungen, Erpressung, Mobbing und Freiheitsberaubung zählen zu den Miss-Handlungen, die in diese Kategorie fallen. Das Faltblatt ist unter anderem bei Ärzten erhältlich.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 22.07.2019