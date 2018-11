Häusliche Gewalt gibt’s in allen Schichten

Es ist eine fatale Spirale und der Ausstieg gelingt aus eigener Kraft eher selten. Häusliche Gewalt, so die beiden Polizeibeamten Kerstin Henky und Udo Huber an einem Informationsstand zu häuslicher Gewalt im Palais Hirsch, sei ein systemisches Problem rund um Macht- und Abhängigkeitsverhältnisse und löse sich nie von selbst in Wohlgefallen auf. Das Wichtigste sei, informierten die beiden Beamten vom hiesigen Polizeirevier am Rande des Zonta-Basars, dass sich Opfer von Gewalt Hilfe holten. Alles andere führe nur tiefer in einen Sumpf aus Gewalt und Leid.

In diesen Sumpf werden auch Kinder mit hineingezogen. Auch wenn sie von der Gewalt nicht direkt betroffen sind, lernen sie Gewalt als Konfliktmuster kennen und werden nicht selten selbst gewalttätig oder Opfer von Gewalt.

Die Zahlen, betonte Huber, seien mit Vorsicht zu genießen. 2017 registrierte die Polizei bundesweit fast 139 000 Fälle in Sachen häuslicher Gewalt. 82 Prozent (114 000 ) davon Frauen – ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu 2016 (133 000 Fälle). „Die Dunkelziffer ist hier äußerst schwer einzuschätzen und dürfte deutlich über den polizeilich bekannten Fällen liegen.“ Verschiedene Studien der vergangenen Jahre legen nahe, dass ein Viertel aller Frauen in Deutschland in ihrem Leben Opfer von Partnergewalt werden. Im vergangenen Jahr wurden im Polizeirevier Schwetzingen mit der kurfürstlichen Residenz, Oftersheim, Ketsch und Plankstadt 36 Fälle angezeigt. Im laufenden Jahr wurden bis Juni 14 Fälle registriert. Dabei traten die beiden Polizisten und Monika Emmert vom Generationenbüro sowie Nadja Tschan vom Ordnungsamt dem Glauben entgegen, dass sich häusliche Gewalt nur in sozial und ökonomisch schwachen Gesellschaftsschichten abspiele. „Auf häusliche Gewalt trifft man in allen Schichten.“

Schon Mobbing gilt als Straftat

Genau so deutlich traten die vier auch der nicht selten anzutreffenden Ausflucht entgegen, dass häusliche Gewalt Privatsache sei. Schon im Grundgesetz heißt es unmissverständlich, dass jeder Mensch das Recht auf Leben, körperliche Unversehrtheit und Freiheit der Person habe. Für den Gesetzgeber umfasst häusliche Gewalt alle Formen körperlicher, sexueller und psychischer Gewalt. Also auch Demütigung, Beleidigung, Einschüchterungen, Erpressung und Mobbing gelten als Straftat.

Aber so klar diese Ansage sei, so schwierig wird es in der Realität. Nachbarn zögerten und auch Betroffene würden aus Scham oder Angst den Weg in die Hilfe allzu oft meiden. Über eine gewisse Zeit erscheint das Leiden leichter als das Lösen. So schwierig das auch zu verstehen sei. Dabei gebe es mittlerweile zahlreiche und vor allem niederschwellige Hilfsangebote. Ganz vorneweg natürlich die Polizei und das bundesweit aktive Hilfetelefon, wo man Tag und Nacht Hilfe in 15 Sprachen finden könne. „Das Wichtigste“, so Emmert, „nutzen Sie die Hilfsangebote“. Gemeinsam könne man den Ausgang aus dieser fatalen Spirale aus Gewalt, Angst und Scham finden.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 19.11.2018