Halleluja: Nach 16 Stunden folgt die Erlösung

„Warum muss das ausgerechnet mir passieren?“ Das geht mir immer und immer wieder durch den Kopf, als ich beim Testzentrum in der Schlange warte. Im Freien und mit großem Abstand stehe ich in einem mit Absperrband markierten Labyrinth an, als wollte ich im Freizeitpark mit der Achterbahn fahren. Dabei ist das Ziel ganz vorne gar nicht so erstrebenswert.

Wer lässt sich schon gerne mit einem Stäbchen tief hinten in der Nase und im Rachen rumfuhrwerken? Aber andererseits will ich es endlich wissen. Habe ich mich angesteckt bei der lieben Verwandten, die mir am Sonntag drei Stunden gegenüber saß, Dienstag Erkältungssymptome bekam und Mittwoch einen Rundruf starten durfte, weil ihr Coronatest positiv ausfiel?

Warum ausgerechnet ich? In der Straßenbahn setze ich mich immer ins Umfeld derjenigen, die die Maske nicht falsch unter der Nase tragen. Selbst in der Schlange vom Test steht einer mit der Maske unterhalb der Nase – „kein Wunder, dass du hier stehst!“, denke ich . . . aber Moment, ich stehe ja auch hier.

Im August habe ich meine Geburtstagsfeier auf zehn Leute begrenzt – im Freien, mit Abstand, Begrüßung per Ellenbogen; auf der Arbeit penibel auf Abstände zu den Kunden und auf das Tragen der Maske geachtet. „Würden Sie bitte die Maske über die Nase ziehen.“ Nicht nur einmal kam mir der Satz über die Lippen. Und dann das: Der Anruf, dass ich mich doch bitte in häusliche Isolation begeben soll, aber erst mal zum Test, bloß keine öffentlichen Verkehrsmittel nutzen und gleich wieder zurück.

Und plötzlich sind da Symptome

Vom ersten Anruf bis zum Testergebnis habe ich mir sämtliche möglichen Symptome durch den Kopf gehen lassen. Das Halskratzen am Morgen, der leichte Hustenanfall nach dem Essen, der etwas nervöse Magen, dann diese Müdigkeit und aufkommende Kopfschmerzen. Auch wenn ich normalerweise nicht zur Hypochondrie neige – auf einmal schmeckt sogar die Zahnpasta seltsam.

Der Arzt kratzt so tief er kann. Ich soll mich entspannen, damit er das Stäbchen wieder aus der Nase herausbekommt. Keine 16 Stunden später die erlösende SMS mit dem Link auf den verschlüsselten Befund. Negativ. Halleluja. Die Anspannung verflüchtigt sich schlagartig, alle Symptome sind auf einen Schlag nicht mehr vorhanden. Aber in Quarantäne darf ich jetzt trotzdem noch bis nächsten Samstag bleiben. Dank moderner Technik eigentlich kein großes Problem, es geht auf der Arbeit ja heutzutage fast alles auch von zuhause aus.

Trotzdem habe ich jetzt genug Zeit, um darüber nachzudenken, ob es wirklich so clever ist, sich in der aktuellen Situation mit der erweiterten Familie zu treffen. Jetzt sowieso nicht mehr, weil wir sowieso alle im Risikogebiet leben. Fürs erste Glück gehabt. Auch die anderen Verwandten haben negative Testergebnisse.

Aber ich nehme mit: Man ist schneller betroffen, als man denkt. Und in den nächsten Monaten werde ich noch viel vorsichtiger sein und mir dreimal überlegen, ob ich eine weitere Quarantäne oder gar Ansteckung riskiere.

