Halloween im Legoland

Günzburg.Erstmals wird im Legoland Deutschland Resort im bayerischen Günzburg vier Wochen lang Halloween gefeiert. Samstags bleibt der Park bis in die Abendstunden geöffnet und bietet mit Lichtprojektionen und einem zauberhaft-schaurigen Bühnenprogramm tolle Unterhaltung für die ganze Familie. Abstand und Sicherheit stehen dabei an erster Stelle.

Das Spektakel, bei dem Hexen, Geister und Vampire ihr Unwesen in dem Familienfreizeitpark treiben, findet vom 3. bis 31. Oktober statt. Dafür werden die zehn Themenbereiche mit Tausenden Kürbissen und Maisstauden geschmückt. An allen fünf Oktobersamstagen bleibt das Legoland bis 19 beziehungsweise 20 Uhr geöffnet, so dass Besucher die gespenstische Atmosphäre im Park bis in die Abendstunden auskosten können. Mit schaurig-schönen Lichtprojektionen und einem zauberhaft-gruseligen Bühnenprogramm mit Erschrecker-Experten Tobi und Magie-Europameister Florian Zimmer werden Glanzpunkte im Dunkeln gesetzt.

„Kinder lieben die schaurig-schönen Momente der Halloween-Zeit, und genau diese möchten wir den Familien auch bei ihrem Besuch im Legoland bieten“, wird Geschäftsführerin Manuela Stone in einer Pressemitteilung zitiert.

Übrigens: Kinder zwischen drei und elf Jahren, die in den Halloween-Wochen verkleidet in den Park kommen, erhalten einen Gutschein über freien Eintritt. Der kann vom 27. März bis 30. Juni 2021 in Verbindung mit einem vollzahlenden Erwachsenen online eingelöst werden. bubm

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 25.09.2020