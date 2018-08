Handarbeit für die Wasserpfeife

Der Himmel lacht in strahlendem Blau. So früh am Morgen ist es noch kühl. Im Tabakfeld zwischen Brühler Landstraße und dem Spargellehrpfad raschelts. Die Ernte der grünen Blätter ist in vollem Gange. „Heute ist das Wetter geradezu ideal“, sagt Gerd Koppert. Der 55-jährige Oftersheimer ist der einzige Landwirt, der auf der Gemarkung der Spargelstadt noch Tabak anbaut.

Etwa 50 Hektar

