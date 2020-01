Handball-EM mit anderen Fans schauen

Die Handball-Europameisterschaft (EM) steht vor der Tür. Deutschland geht mit einem hoffnungsvollen Team in das Turnier, das in Österreich, Schweden und Norwegen ausgetragen wird. Damit alle Fans aus der Region gemeinsam mitfiebern und -feiern können, bietet die Schwetzinger Wollfabrik bei freiem Eintritt ein großes Public Viewing bei allen drei Vorrundenspielen der deutschen Nationalmannschaft an: am Donnerstag, 9. Januar, gegen die Niederlande, am Samstag, 11. Januar, gegen Spanien und am Montag, 13 Januar, gegen Lettland.

Der Clou des Public Viewing ist die riesige Leinwand, die zusammen mit der hochmodernen Beamer-Technik höchsten Ansprüchen genügt. „Die Zuschauer fühlen sich, als wenn sie live dabei wären“, betont Wollfabrik-Geschäftsführer Joachim Schulz, der, wie sein Mitarbeiter Andreas Bante, selbst langjähriger Handballer ist – deshalb sind sie mit besonderer Begeisterung dabei. Schulz unterstützt auch die Ketscher Kurpfalz-Bären und die HG Oftersheim/Schwetzingen. „Ich hoffe, dass die Handballer sowie deren Fans aus der Region alle kommen und gemeinsam die Spiele schauen“, sagt Schulz. Die Wollfabrik sorgt für ein breites Getränkeangebot.

Gensheimer-Projekt mit dabei

Anpfiff ist jeweils um 18.15 Uhr, am Donnerstag und Montag öffnet die Wollfabrik um 17 Uhr, am Samstag bereits um 15 Uhr. Dann ist auch das Sozialprojekt „Ballwall“ mit im Boot, das im Dezember in Schwetzingen gestartet wurde und bei dem Uwe Gensheimer, der in Plankstadt wohnende Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, als Schirmherr fungiert. Mit „Ballwall“ wollen Gensheimer und seine Mitstreiter auf gesellschaftliche Entwicklungen hinweisen, die zum Nachdenken anregen. Erstes Projekt war ein Workshop mit Geflüchteten, jungen Handballern der HG Oftersheim/Schwetzingen und dem Handball-Topstar persönlich. Gemeinsam mit einem Künstler gestalteten sie eine Fassade in Heidelberg. ali

