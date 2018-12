Handball und Jazz waren seine großen Leidenschaften

Kurz vor Vollendung seines 82. Lebensjahres hat Robert Nöllgen am Nikolaustag für immer die Augen geschlossen. Der Ur-Schwetzinger war sicher eine der bekanntesten Persönlichkeiten der Stadt, in der er beruflich wie ehrenamtlich über viele Jahrzehnte hinweg Akzente gesetzt hat. Handball und Jazz waren – neben seiner geliebten Familie – seine große Leidenschaft. Als aktiver Spieler und als langjährige Führungspersönlichkeit prägte er die Handballabteilung und den Turnverein 1864 – genauso wie später die Jazzinititiative als Gründungsvorsitzender.

Über Turnen und Leichtathletik war Nöllgen 1950 zum Handballsport gekommen. Über 500 Spiele – meist auf Großfeld – bestritt er, und das auf allen Positionen. Die Funktionärslaufbahn begann 1959 als stellvertretender Abteilungsleiter, kurze Zeit später als Trainer von Jugendmannschaften und sogar der ersten Mannschaft („Rettender Engel“), wenn diese um Auf- oder Abstieg spielte und kein Trainer vorhanden war.

Es gab eigentlich keinen Funktionsposten, den er nicht bekleidet oder in dem er nicht mitgearbeitet hatte. Dabei zeichneten ihn Organisationstalent, Ideenreichtum und Vielseitigkeit aus, zudem war er stets ein charakterliches Vorbild für die Jüngeren – auch als Mitglied des Turnrats, dem er nach seiner Ernennung zum Ehrenmitglied 1991 bis zuletzt angehörte.

Entscheidenden Anteil hatte er 1997 am Zustandekommen der Handball-Spielgemeinschaft mit dem TSV Oftersheim, die bis heute eine Erfolgsgeschichte ist. Er war auf Schwetzinger Seite quasi der geistige Vater der HG.

Vorsitzender und Aufsichtsrat

Und noch an einer zweiten „Geburt“ einer Erfolgsgeschichte war Robert Nöllgen maßgeblich beteiligt: An der Gründung der Jazzinititiative (2003), die er von Beginn an neun Jahre lang anführte und gemeinsam mit seinen Mitstreitern zu einer echten Marke in Schwetzingen machte. Auch bei der Volksbank hat er Spuren hinterlassen, denn er war bis 2003 Mitglied des Aufsichtsrats, davon zwölf Jahre als Vorsitzender des Bauausschusses. Als Inhaber einer Firma für Klimatechnik in Schwetzingen war er für diese Aufgabe prädestiniert.

Robert Nöllgen wird am Freitag, 14. Dezember, um 11 Uhr auf dem Schwetzinger Friedhof zu Grabe getragen. ali/ Bild: Archiv

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 12.12.2018