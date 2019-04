Handeln, ohne zu zögern

Ein Schrei, ein lauter Knall oder ein brennendes Haus: Ein Notfall ist nie geplant und überrumpelt das Opfer genau wie die Menschen, die die Situation unvermittelt beobachten.

Augen verschließen, Straßenseite wechseln – oder einfach regungslos dabei stehen, hilft niemandem. In keiner Situation. Kamila Lezniak ist deshalb ein echtes Vorbild. Nicht nur, weil sie in ihrem Job als OP-Assistentin jeden Tag Menschen das Leben rettet, sondern weil sie im Notfall einfach instinktiv gehandelt hat. Uneigennützig und mutig – ohne zu zögern.

Viel mehr Menschen sollten sich daran ein Beispiel nehmen. In dieser Situation im Neckar gefangen zu sein, muss für die Frau in der Silvesternacht furchtbar gewesen sein. Das eiskalte Wasser lähmt den Körper, die Kleidung saugt sich mit Wasser voll und zieht Richtung Abgrund. Die Kraft lässt nach, während sie sich an einem Pfeiler festkrallt – und die Hoffnung schwindet, dass doch noch jemand kommt, der ihr die Hand reicht.

Dabei kann jeder Mensch helfen. Einfach die Polizei, Feuerwehr oder den Rettungsdienst alarmieren. Immer so gut es geht die Ruhe bewahren und einfach auf das eigene Bauchgefühl hören. Lezniak hat die Dame am Steg so lange festgehalten, bis ein Polizist ihr zu Hilfe kam. Ansonsten einfach andere Menschen ansprechen und signalisieren, dass Unterstützung nötig ist.

Bei einem Notfall entscheiden oft Sekunden über Leben und Tod, deshalb muss immer direkt gehandelt werden. Natürlich, ohne sich selbst bewusst in Gefahr zu bringen – das wird von der Polizei auch immer wieder kommuniziert. Manchmal hilft es dem Opfer bereits, einfach da zu sein. Dass der Betroffene nicht alleine ist und weiß, dass bald Hilfe kommt. Handeln ist immer die bessere Option. Denn jeder Mensch ist dankbar, wenn er aus einer Notlage schnell befreit wird.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 04.04.2019