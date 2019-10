Handgemachte und authentische Musik

Die Heidelberger Band „As Far As Low“ steht für gute Laune und authentische, handgemachte Musik, die von Herzen kommt. Am Freitag, 18. Oktober, sind Azim Toure und Robin Carpe bei freiem Eintritt im Café „Walzwerk“ zu Gast.

In Ihrem Cover-Programm werden alte und neue Hits und Klassiker auf eine ganz eigene Art und Weise neu interpretiert und in verschiedenen Besetzungen mit zwei Stimmen, zwei Gitarren und Loopstation oder mit Cajon, Schlagzeug und Bass zum Leben erweckt. zg

