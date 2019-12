Handspinnen für Anfänger

Der Kurator Volker Ziegler von den Kurpfälzer Figurenfreunden führt ein letztes Mal öffentlich am Donnerstag, 9. Januar, um 18.30 Uhr durch die Ausstellung „Die Welt um 1500 – Aufbruch und Wandel“. Eintritt und Führung sind kostenlos.

Linda Obhof richtet am Freitag, 10. Januar, vom Stadtmuseum Bretten einen Praxisworkshop im Karl-Wörn-Haus aus, der unter dem Titel „Textilien um 1500: Handspinnen für Anhänger“ mit der Mode und ihrer Herstellung in der Frühen Neuzeit vertraut macht. Der Workshop beginnt um 18.30 und endet gegen 21.30; er richtet sich gezielt an Erwachsene ohne Vorkenntnisse. Die Teilnahme ist kostenlos, Workshop ist für maximal zehn Personen. zg

