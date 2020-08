Handtasche aus Kofferraum geklaut

Das Auto nur kurz unverschlossen – und schon ist’s passiert – die Handtasche wird gestohlen.

Eine 78-jährige Frau lud am Donnerstag zwischen 12 und 12.30 Uhr auf dem Parkdeck des Kauflands in der Carl-Theodor-Straße ihre Einkäufe in den Kofferraum ihres schwarzen Opel Corsa und brachte anschließend den Einkaufswagen zurück in die Aufbewahrung. In dieser kurzen Zeit entwendete ein Unbekannter aus dem unverschlossenen Kofferraum die Handtasche der 78-Jährigen, die neben persönlichen Gegenständen unter anderem auch ein Mobiltelefon enthielt.

Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten diese Hinweise unter der Rufnummer 06202/28 80 bekannt zu geben. pol

