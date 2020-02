Haschischpakete in Zementsäcken

Die Tränen, die dem Angeklagten schon vor dem Urteil über das Gesicht liefen und das mehrfach geäußerte Bedauern wegen seiner Tat, nutzten ihm nichts. Der 49-Jährige musste ins Gefängnis. Das Schöffengericht des Amtsgerichts Schwetzingen verurteilte den Niederländer zu einer Haftstrafe von drei Jahren wegen der unerlaubten Einfuhr und der Beihilfe zum Handelstreiben mit Betäubungsmitteln.

Der Mann war im November vergangenen Jahres auf der Autobahnraststätte Hockenheim West in seinem Citroën von der Polizei kontrolliert worden. Im Kofferraum des Fahrzeugs mit spanischen Kennzeichen fanden die Beamten zwei Zementsäcke, darin waren verschnürte Haschischpakete von knapp sechs Kilo Gewicht verstaut. Der 49-Jährige war unterwegs gewesen von Amsterdam in den Großraum München. An seinem Ziel hätte er 1000 Euro Kurierlohn bekommen sollen. Der Handwerker machte umfassende Angaben zu seiner Person. Er wohnt zeitweise in Spanien und in Holland in einem Wohnwagen zusammen mit seiner Mutter und hat auch schon in Belgien und Frankreich gearbeitet. Seine zweite Frau lebt noch in Kenia. Eine 15-jährige Tochter aus erster Ehe ist bei einer Pflegefamilie untergebracht. Der 49-Jährige, der seit seiner Festnahme in Untersuchungshaft sitzt, räumte den Tatvorwurf vollumfänglich ein. Es sei „ungeheuerlich, was ich gemacht habe“. Von seinem Auftraggeber habe er gesagt bekommen, dass die Fahrt nach Süddeutschland „nicht legal“ sei. Er hätte die Zementsäcke in der Gegend von Bad Wörishofen an eine ihm nicht bekannte Person übergeben sollen. Im Oktober letzten Jahres habe er schon einmal eine „kleine Menge Haschisch“ in einem Farbeimer transportiert.

„Die Strafbarkeit hat ihren Sinn“

Ein 52-jähriger Kriminalbeamter berichtete von der Festnahme. Der Angeklagte sei bei der Kontrolle sehr nervös gewesen und habe die Sache zunächst etwas beschönigt. Er habe damals noch nicht gesagt, woher die Drogen stammten. Ein Gutachten bestätigte einen Wirkstoffanteil von 24,8 Prozent. Die „geringe Menge“ war um das 190-fache überschritten worden. Die knapp sechs Kilo hätten im Verkauf für rund 97 000 Konsumeinheiten gereicht.

Der 49-Jährige war in den Niederlanden schon einmal wegen der Aufzucht von Marihuana-Pflanzen zu 90 Tagen Haft und 11 000 Euro Geldstrafe verurteilt worden. Staatsanwalt Manuel Knobloch würdigte die geständigen Einlassungen des Beschuldigten, der Fall hätte aber wegen der großen Menge genauso gut vor dem Landgericht verhandelt werden können. Der Anklagevertreter forderte eine Gefängnisstrafe von drei Jahren und zehn Monaten.

Verteidigerin Simone Schneider bemerkte, dass ihr Mandant viel zu den Ermittlungen beigetragen und Namen genannt habe: „Und als Aufklärungsgehilfe hat man es im Gefängnis nicht gerade leicht.“ Sie plädierte für eine Strafrahmenverschiebung, schließlich seien die Betäubungsmittel nicht in den Verkehr gelangt. Der 49-Jährige sei in die Sache „nur reingerutscht“. Er habe eine positive Sozialprognose, deshalb sei eine Strafe von zwei Jahren auf Bewährung durchaus zu verantworten.

Das Schöffengericht erkannte die „echten Aufklärungsbemühungen“ des 49-Jährigen zwar an, eine Bewährung komme aber nicht in Frage. In dem Urteil steckten durchaus menschliche Erwägungen, so der Vorsitzende Richter Hans-Jörg Schneid. Durch seine Einlassungen habe sich der Angeklagte noch „auf drei Jahre retten können“. Die Menge der transportierten Drogen erfülle einen starken Unrechtsgehalt. „Die Strafbarkeit hat ihren Sinn. Man darf mit gefährlichen Stoffen nicht Handel treiben“, sagte der Vorsitzende. Die Gefängnisstrafe solle für den 49-Jährigen durchaus Nachteile haben: „Und auf andere wirken, die Ähnliches vorhaben.“ Das Auto, mit dem die Tat begangen wurde, gehört nun dem Staat, ebenso wie ein verwendetes Handy und ein Navigationsgerät.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 21.02.2020