Hauptleitungen sind marode

In den städtischen Mietwohngebäuden in der Berliner Straße 54 und 56, in denen 16 Wohneinheiten untergebracht sind, müssen dringend die elektrischen Hauptleitungen erneuert werden.

Aufgrund des schlechten Zustandes der elektrotechnischen Anlage gibt es des Öfteren Probleme mit den Sicherungen, weil eine entsprechende Absicherung für Einzelgeräte in den Wohnungen nicht vorhanden ist. Der Bestandsschutz greift hier nicht mehr. Der Technische Ausschuss beauftragte die Verwaltung mit der Planung, Ausschreibung und Auftragsvergabe und stimmte der Planung der Maßnahme durch eine Ingenieurgesellschaft aus Heddesheim zu.

Die geschätzten Kosten dieser Erneuerungen belaufen sich auf rund 90 000 Euro. Die Ausschreibung erfolgt im April. Die Arbeiten sollen im September schließlich durchgeführt werden. vw

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 18.03.2019