Haushaltsentwurf wird beraten

Unter anderem die Beratung des Haushaltsentwurfs für kommendes Jahr wird am Donnerstag, 10. Dezember, ab 19.30 Uhr Thema bei der öffentlichen Sitzung der CDU-Gemeinderatsfraktion sein. Dieser falle – der aktuellen Situation geschuldet – nicht ganz so sorgenfrei aus, wie man es in der Vergangenheit gewohnt war, schreibt die Partei in einer Pressemitteilung.

Interessierte können an der Sitzung teilnehmen. Diese findet auf der Plattform WebEx statt. Den Zugangslink gibt’s mit einer E-Mail an fraktion@cdu-schwetzingen.de. Eine Softwareinstallation auf dem Computern ist nicht erforderlich, die Plattform kann am Internetbrowser angewendet werden. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 08.12.2020