Haxenfest mit Live-Musik

Ketsch.Die Kurpfalz-Wanderer laden am Wochenende vom 19./20. Juni zu ihrem traditionellen Haxenfest vor und in der Rheinhallengaststätte ein. An den Biertischen kann man sich bei kühlem Bier die Schweinshaxen, Steaks, Würste und belegten Brötchen munden lassen; ebenso wartet Kaffee und Kuchen auf die Gäste. Das Helferteam wird in bewährter Art und Weise für die Gäste da sein.

Das Fest beginnt

