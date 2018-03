„Heimat ist kein Ort der Wiederkehr“

Anzeige

Zunächst begann die Reise für die Gäste mit der Lesung Chi Dung Ngos über seine Flucht mit seinen Geschwistern, die im Mai 1978 begann und insgesamt sechs Monate andauern sollte. Im Gepäck hatte er nicht viel mehr als das Nötigste – seine Hoffnung, seine Zuversicht und auch die Ungewissheit. Seine Erzählungen begann er mit der Fahrt von Vietnam bis nach Indonesien auf einem kleinen, überfüllten Fischkutter, die in einem Flüchtlingslager in Indonesien enden sollte. Dort sollte der junge Mann noch lange nicht das finden, was er von seinem neuen Leben erwartete. Die Sonne, das ewige Blau des Meeres und des Himmels wurden schnell Hitze und Eintönigkeit. Ngo vermisste die Aufregung, wünschte sich selbst einen tropischen Sturm herbei, um dem immer gleichen Alltag im Lager mit rund 3000 Menschen ohne Aussicht auf Veränderung zu entkommen.

„Ist es das Glück, wonach wir suchen? Sprechen wir besser nicht vom Glück! Was bedeutet schon Glück in bitterer Armut, im Mangel, in dem das Leben auf das Äußerste beschränkt und der Mensch auf sich zurückgeworfen ist.“ Mit diesen Worten beschreibt er die Stunden auf seiner Flucht, die Stunden des Suchens, die Erinnerungen an den Abschied von seiner geliebten Mutter und seinem zu Hause, einem Landhaus in Vietnam.

Lange Reise endet in Deutschland

Im Oktober 1978 erreicht er schlussendlich mit dem Flugzeug Deutschland. Mit viel Witz und Charme erzählt er vom Erlernen der deutschen Sprache in Freiburg, was sich mit einer asiatischen Muttersprache als große Herausforderung herausstellen sollte. Chi Dung Ngo geht später auf ein Internat und studiert anschließend Philosophie in Heidelberg. Seine Geschwister, waren bereits vor ihm in Deutschland angekommen und so konnten nun im Zuge der Familienzusammenführung auch seine Eltern nachkommen. Heute ist Ngo Dolmetscher, hat zwei Kinder und es scheint so, als hätte er sein eigenes Glück und seine Heimat nach einer langen Reise in Deutschland gefunden.

Eine etwas andere Reise als Chi Dung Ngo, aber wohl auch als jeder normale Tourist, hat Roland Strieker (Bild) 2003 durch Vietnam hinter sich gebracht. In einer Diashow zeigte er Fotos seiner Fahrradreise, die in der Mitte des Landes begann und ihn bis in den Süden an der Küste entlang führte. Rund 1000 Kilometer brachte er so mit dem Fahrrad hinter sich – und immer dabei: die Kamera. Lebendig untermalte er die Fotos mit Erzählungen, aufgenommenen Geräuschen und Hintergrundinformationen zu dem Land und seiner Geschichte. Dabei waren längst nicht alle angenehm anzuschauen: Denn auch Fotos zum Vietnamkrieg waren darunter.

Die Aufnahmen seiner eigenen Tour zeigten malerische Gebirgshänge und traumhafte Strände, Verkehrschaos und ein Dutzend Gänse, die in Säcken an einem Moped transportiert werden. Sie zeigten Menschen bei der Reisernte, euphorische Schulkinder und natürlich Roland Strieker, wie er versucht, mit Eimern voller Eiswasser die tropischen Temperaturen zu ertragen. Dreieinhalb Wochen war er so unterwegs und lernte das Heimatland Chi Dung Ngos kennen. Übrigens: Sein nächstes Fahrradreiseziel soll Südamerika heißen und wäre dann die zehnte Tour dieser Art.

Rückkehr auf Zeit

Chi Dung Ngo hat mittlerweile Vietnam und sein Elternhaus – auch wegen des Interesses seiner Kinder – wieder besucht. Doch für ihn ist es nicht mehr das gleiche, dort zu sein, auch sein Vater redet nur noch ungern von der Zeit damals. „Heimat ist kein Ort der Wiederkehr“, beschreibt Ngo seine Gefühle sehr passend, „es gibt kein Ticket in die Heimat. Dinge geschehen, das Leben ist kein Wunschkonzert, keine Funktion, es ist einmalig, unberechenbar, es will einfach nur gelebt werden.“

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 26.02.2018