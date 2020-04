Heimische und andere Klassiker

Heimische und andere Bierklassiker stehen am Tag des Deutschen Bieres bei der Welde Braumanufaktur im Mittelpunkt der zweiten digitalen Bierprobe im Brauhaus. Diesmal werden Gerstensäfte aus Plankstadt, Mannheim und Österreich auf die Gaumenprobe gestellt. Und die beiden Sommeliers wissen einiges zu den Spezialitäten zu erzählen.

Die zweite Bierverkostung beschäftigt sich mit Klassikern. Zum Tag des Deutschen Bieres am Donnerstag, 23. April, probieren Welde-Chef und Biersommelier Max Spielmann und Sommelierkollege Malte Brusermann Helles, Hefeweizen und verschiedene Bockbiere. Neben Bieren aus dem hauseigenen Sudhaus in Plankstadt werden Spezialitäten der Mannheimer Taproom-Brauer und aus der österreichischen Manufaktur Loncium genossen. Neu dabei ist, dass die befreundeten Brauerei per Video selbst zu Wort kommen werden. Und es soll sogar noch eine kleine Expedition in den Bierhumidor im Schwetzinger Welde Brauhaus geben.

Wer Lust hat zuzuschauen, ist am Donnerstagabend ab 19 Uhr herzlich eingeladen, mit oder ohne Bier bei Facebook dabei zu sein. Fragen an Max und Malte können Interessierte direkt im Live-Chat stellen, sie werden dort direkt beantwortet.

Nur noch wenige Pakete stehen für die zweite Bierverkostung zur Verfügung, sie können noch bis Mittwoch, 22. April auf www.welde-brauhaus.de/tickets/ bestellt werden, solange der Vorrat reicht. Die Pakete gibt’s diesmal nur zum Abholen direkt im Brauhaus. Sie können am Mittwoch, 22. April, von 12 bis 16 Uhr in der Mannheimer Straße 2 in Schwetzingen in Empfang genommen werden. Das kleine Paket kostet 21 Euro und beinhaltet fünf Biere von Welde und eins aus dem Tap-room Jungbusch, begleitet von einem Welde Brauspezialitäten-Glas. zg

Info: Teilnahme über Livestream auf https://www.facebook.com/weldebier/

