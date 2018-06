Anzeige

Manchmal bin ich etwas ungeduldig und empfinde das nicht immer als angebracht. Inzwischen versuche ich mit Dingen gelassener umzugehen, allerdings kommen die Vorbilder in der Öffentlichkeit zunehmend abhanden. Künstliche Aufregungen und Hypes bestimmen einen Teil der Wahrnehmung. Die Themen der Regenbogenblätter und Magazine im Fernsehen künden ja täglich von vermeintlichen Tragödien und Hoffnungen bei Promis und solchen, die es noch werden wollen. Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) spießt in ihren „Herzblattgeschichten“ diese Form der Aufregung vergnüglich auf. Die heiße Luft dieser Art Journalismus entweicht dann spätestens bei der nächsten „Sensation“.

Ärgerlicher ist es, wenn im seriösen Redaktionsalltag diese Ungeduldsmentalität einzieht. Zum Beispiel im ZDF Heute Journal: Die Moderatorin fragt den Korrespondenten: Lässt sich absehen, wie die Wahl XY (und wir haben immer irgendwo Wahl) morgen ausgehen wird? Um 22 Uhr! Was will ich in der Nacht mit dieser Information? Der Korrespondent weiß es im Übrigen auch nicht, sondern vermutet nur was.

Warum warten wir nicht einfach das Gespräch ab, lassen bei einer Wahl die Stimmen auszählen und veranstalten keinen Wettbewerb um die schnellsten Hochrechnungen (bei denen im Zweifel stundenlang aussagefähige Ergebnisse fehlen). Bei der Sitzung im Kanzleramt stehen die Mitarbeiter des Hauptstadtstudios die Nacht über herum – was wird in zwei Stunden bei den Gesprächen rauskommen? Warten wir es doch ab bis morgen!