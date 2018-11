Heiße Party garantiert

Mike Frank und Sängerin Christin Kieu freuen sich auf die Party. © Zeuner

Nach der legendären Osterparty werden „Me and the Heat“ zu einer „Winterparty“ in großer Besetzung die Alte Wollfabrik zum Beben bringen. Die Winterparty steigt am Freitag, 30. November, um 20.30 Uhr (Einlass 19.30 Uhr).

Mike Frank und seine Crew haben dabei wieder besondere Gäste mit im Gepäck. Es wir eine viel versprechende Sause mit einer Menge toller Musik, die so richtig Schwung in die beginnende Adventszeit bringt. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 26.11.2018