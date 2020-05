Heizung wird erneuert

Es war eine kurze Sitzung des Technischen Ausschusses. In diesen Zeiten, so Oberbürgermeister Dr. René Pöltl, würde nur das notwendige auf die Tagesordnung kommen und diese drei Sanierungsvorhaben rund um städtische Wohnhäuser seien unabweisbar wichtig. Eine Sicht, die die Mitglieder des Ausschusses quer durch alle Fraktionen zu teilen schienen.

Wie richtig das ist, machte der Beschluss zur Erneuerung der Heizungsanlage der städtischen Wohnhäuser Berliner Platz 1 bis 3 deutlich. Die mittlerweile 30 Jahre alte Heizung, die immerhin 24 Wohneinheiten mit Wärme versorgt, sei in keinem guten Zustand mehr. Immer wieder hätte es Störungen gegeben. Zuletzt kam es während der diesjährigen Heizperiode zu einem zehntägigen Komplettausfall. Aufgrund des Alters kommt eine Sanierung nicht mehr in Betracht und so schlug die Verwaltung vor, für den Gebäudekomplex eine 145 000 Euro teure Fernwärmestation zu verwirklichen. Die Alternativen, wie Gasheizung, rund 170 000 Euro schwer, oder ein Blockheizkraftwerk für rund 220 000 Euro, wurde von den Mitgliedern verworfen. Die Fernwärmestation wurde einstimmig goutiert.

Einstimmig beschlossen

Ebenfalls einstimmig beschloss der Ausschuss die rund 250 000 Euro schwere Sanierung der Dach- und Treppenhausbereiche der Wohnhäuser Marktplatz 20 bis 22 und die Sanierung des Sockelbereichs der Wohnhäuser Bruchhäuser Straße 8 bis 16 für 100 000 Euro. Am Austausch der Sandsteinquader auf rund 80 Meter entlang der Bruchhäuser Straße führt in den Augen des Oberbürgermeisters kein Weg vorbei. Der Untergrund, so die Vorlage, sei feucht, was die Tragfähigkeit in Mitleidenschaft zöge, so dass hier Stück für Stück der Sockelbereich wegbreche. Die Kosten von 100 000 Euro erklärten sich aufgrund der Tiefbauarbeiten, Aushub und Sicherung im Gehwegbereich.

Grundsätzlich wurde Dr. Susanne Hierschbiel (Grüne) mit dem Einwand, dass die energetische Ertüchtigung von Gebäuden zentraler Bestandteil jeder Sanierung sein solle. Pöltl versicherte, dass dies auch so gehandhabt werde. Nur stünden hier gar keine großen Sanierungen, sondern Reparaturen an. sk

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 29.05.2020