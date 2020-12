Helfende Häuschen für den Bau

Ganz aufgeregt stehen die Schüler der berufsvorbereitenden Einrichtung (BVE) in der Ehrhart-Schott-Schule in der Holzwerkstatt. Gemeinsam mit ihrem Lehrer Enzio Ermarth, der eigentlich an der Comeniusschule unterrichtet, haben sie in den vergangenen Wochen insgesamt elf kleine Spendenhäuschen aus Ahornholz gebaut. Stolz übergeben die Jungen ihre Werke nun für den guten Zweck an Gisela Rench, Vorsitzende des Vereins Pro Down aus Heidelberg, und Heiko Zillich vom Verein Habito. Um über ihre Arbeit zu erzählen, haben sie die Presse eingeladen.

Pro Down organisiert vor allem Freizeitaktivitäten für Menschen mit Behinderung. Aber in letzter Zeit ist noch ein weiteres Thema in den Fokus des Vereins gerückt: das Wohnprojekt in der Schützenstraße 6 in der Nähe des Rondells. Gemeinsam mit dem Verein Habito, der nicht nur als Projektpartner, sondern auch als Bauträger fungiert, baut Pro Down in Schwetzingen das Wohnhaus als inklusives Gemeinschaftswohnprojekt mit vier Wohnungen, in die insgesamt acht junge Menschen einziehen werden. Im Jahr 2022 soll das Haus bezogen werden, das insgesamt rund wei Millionen Euro kosten wird. „Trotz vielen tollen Unterstützern fehlt uns immer noch eine hohe Summe“, meint Gisela Rench. Deshalb hoffen die Beteiligten nun auf Spenden aus der Schwetzinger Bevölkerung.

In Schwetzinger Geschäften

Fast alle der künftigen Bewohner haben früher die Ehrhart-Schott-Schule besucht – da hatte es nahegelegen dort einmal nachzuhaken, ob die Schüler und deren Lehrer für den guten Zweck kleine Spendenhäuschen bauen könnten. Und selbstverständlich helfen sie gerne. Statt der Vogelhäuschen, die sonst üblicherweise gebaut werden, haben die jungen Männer diesmal Spendenhäuser gebaut, die ihrem Vorbild in der Schützenstraße verblüffend ähnlich sehen. Diese stehen dann in einigen Schwetzinger Geschäften –unter anderem in der Bücherinsel, dem Atelier Kissner, Falke Exklusive und Salamander.

„Wir sind sehr froh, dass wir die BVE hier haben“, betont Schulleiter Thomas Edinger bei der Übergabe. „Es ist schön, dass wir eine große Schulgemeinschaft sind.“ Zugunsten des Wohnprojektes in Schwetzingen verkauft Pro Down zudem Plätzchen und Handarbeiten wie beispielsweise selbst genähte Taschen auf dem Wochenmarkt.

