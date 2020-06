Helfer für Ordnerdienst gesucht

Schwetzingen/Oftersheim/Plankstadt.Die Planungsgruppe der Seelsorgeeinheit Schwetzingen/Oftersheim/Plankstadt, bestehend aus Vorständen des Pfarrgemeinderats, Priestern und Mesner, hat sich am Donnerstag wieder getroffen, um die Gottesdienste unter den Corona-Vorschriften zu besprechen und weitere Schritte zu planen.

Da die Gottesdienste an den Sonntagen noch nicht voll besetzt sind, werden keine zusätzlichen Angebote am Sonntag beziehungsweise Samstag gemacht, teilt Pfarrer Uwe Lüttinger im Namen der Seelsorgeeinheit mit. Allerdings sollen nach und nach in allen fünf Kirchen ein Gottesdienst im Laufe der Woche an Sonntagen oder Werktagen stattfinden.

Ministranten organisieren sich

Als nächstes ist ein Gottesdienst am Freitagabend in St. Pankratius geplant. Dafür werden aber dringend zusätzlich Helfer im Ordnerdienst benötigt. Diese sollen nicht unter 18 Jahre und nicht über 70 Jahre alt sein. Wer bereit ist, diese Aufgabe zu übernehmen, darf sich gern unter der Nummer 06202/92 62 80 im Pfarramt melden. Auch der Ministrantendienst soll nach den Ferien wieder aufgenommen werden. Laut diözesaner Vorschrift dürfen allerdings nur zwei Ministranten mitwirken. Die Ministranten sind schon dabei, eine Umfrage zu machen.

Auch die Zeit für die telefonische Anmeldung für die Gottesdienste wird erweitert. Künftig kann man sich Donnerstagnachmittag und Freitagvormittag zu den Büroöffnungszeiten anmelden.

All diese Regelungen und Entscheidungen gelten so lange, wie die Corona-Vorschriften für Gottesdienste bestehen. Danach wird wieder der Gottesdienstplan mit allen Angeboten umgesetzt, wie er vor einigen Wochen veröffentlicht wurde, so Pfarrer Lüttinger. zg

