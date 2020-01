Helga Mocker hat 100 Mal Blut gespendet

„Wenn ich Blut bräuchte, wäre ich froh, wenn jemand für mich spenden würde“, antwortete Markus Dross auf die Frage, warum er regelmäßig Blut spendet. 75 Mal sind in den vergangenen 20 Jahren bereits zusammengekommen. Dafür wurde er nun gemeinsam mit anderen fleißigen Spendern im Rathaus beim Gemeinderat geehrt.

„Es ist sehr wichtig, danke zu sagen“, betonte Oberbürgermeister Dr. René Pöltl, bevor er den Spendern gemeinsam mit Bereitschaftsleiter Michael Fischer die Urkunden, die jeweiligen Ehrennadeln und Präsente überreichte. „Mit Blutspenden kann man Leben retten“, fuhr Pöltl fort. Er wolle auch dem Roten Kreuz (DRK) danken, das immer wieder für Blutspendeaktionen werbe und sie natürlich auch durchführe. Vor allem in Zeiten, in denen die Spender immer weniger werden, sei das eine wichtige Aufgabe. „Blutspenden sind lebenswichtig“, hob auch Michael Fischer vom DRK-Ortsverband hervor. Er dankte den Rettern und appellierte an die Gemeinschaft, selbst mitzumachen. Annette Mayer spendet seit rund zehn Jahren – zehn Blutspenden sind in dieser Zeit zusammengekommen. „Ich glaube, dass jeder Mensch eine soziale Verantwortung hat. Mit dem Blutspenden kann ich mit wenig Aufwand viel bewirken“, erzählte sie. „Es dauert nur eine Stunde, ich muss nicht weit fahren und kann trotzdem helfen“, meinte Mayer.

Anderen Menschen helfen

Diejenige, die an diesem Abend besonders kräftigen Applaus bekam, hatte sich sogar 100 Mal Blut abnehmen lassen. Helga Mocker spendet drei- bis viermal im Jahr – und das seit den 1990ern. „Ich habe eine seltene Blutgruppe und möchte außerdem den Menschen helfen“, erklärte sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Früher sei sie selbst beim DRK gewesen und habe bei Blutspenden mitgeholfen. Sich selbst dazu entschieden mitzumachen, habe sie aber erst später – mit Erfolg, wie die Urkunde in ihrer Hand zeigte. caz

