„Henrix“ sorgt für heißen Sound am Donnerstagabend

Im Kaffeehaus steigt das „Donnerstag-Special – Henrix in the mix“ mit Hans Schuh alias Henrix. Der legt am Donnerstag, 27. Juni, ab 20 Uhr Remixe auf. Dabei packt er bekannte Songs in ein neues Gewand. Rhythmus und guter Sound sind dabei garantiert, verspricht Kaffeehaus-Inhaber Bernd Lehnert.

„Nach dem großartigen Erfolg am 16. Mai konnten wir Henrix noch mal gewinnen, hier bei uns aufzulegen“, freut sich Lehnert auf einen tollen Abend bei coolen Getränken und lässiger Musik.

Zu „Henrix“ alias Hans Schuh: Mit 18 stand er bereits in verschiedenen Diskotheken und Eventlocations in Mannheim hinter den Plattentellern. Die Leidenschaft zur Musik war schon immer ein Teil von Henrix. Von Schlagzeug spielen über Studioarbeit mit Bands, das Thema Musik nahm bei ihm immer eine große Rolle ein, je nachdem, was die Zeit neben der beruflichen und familiären Situation gerade hergab. Aufgewachsen mit der Musik der 1980er/90er Jahre prägt sein Stil des Djing auch heute noch diese Zeit.

Angekommen ist er mittlerweile im House-Sound des Melodischen und Tanzbaren. Geprägt auch von Künstlern wie Trevor Horn findet er immer wieder bekannte Songs und packt sie in seinen Mixes in ein neues Kleid. Ganz nach dem Motto: Nutze die technischen Möglichkeiten von heute, aber verliere nie den Bezug zum Ursprung. zg

