Herbstliches Gold bis zum „Ende der Welt“

Die Gartensaison ist fast vorbei – und die herbstlichen Farben laden Gäste am Samstag, 24., und Sonntag, 25. Oktober, noch mal in den Schlossgarten ein. Damit beschließen die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg die Saison der öffentlichen Gartenführungen im Schlossgarten, heißt es in einer Pressemitteilung.

Bei der „Klassischen Gartenführung“ am Samstag, 24. Oktober, um 14 Uhr lernen die Gäste die besonderen Sehenswürdigkeiten im Areal des Schlossgartens kennen: Auf dem einstündigen Weg durch die Anlage werden das Kreisparterre, der Apollotempel, das Badhausareal mit dem „Ende der Welt“ und die Orangerie besucht und erläutert. Ein Garten des Barocks wollte immer wieder aufs Neue überraschen mit zahlreichen Skulpturen, Brunnen, Lusthäuschen und Statuen.

Der barocke Gartenteil des Schlossgartens steht am Sonntag, 25. Oktober, im Fokus der Sonderführung „La Grande Promenade“: Geometrische Formen bestimmten die französischen Gärten des Barocks. Das Herzstück des Schwetzinger Gartens, das Zirkelparterre, folgt exakt diesem strengen Ideal. Von hier aus geht es zu einer „grande Promenade“, einer ausgiebigen Erkundung des Gartens. Da ist dann plötzlich gar nichts mehr geometrisch: Denn im Lauf der Zeit entwickelte sich der Schwetzinger Garten stilistisch weiter. Der damals „neue“ Stil des englischen Landschaftsgartens brachte weite Wiesenflächen, überraschende Sichtachsen und Solitärbäume. Beide Gartenführungen starten jeweils um 14 Uhr.

Aufgrund der derzeitigen geltenden Auflagen der gültigen Corona-Verordnungen des Landes gilt für den Schlossgarten eine strikte Pflicht zum Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen für Gäste ab sechs Jahren. Nur in der Weite des Gartens können die Masken abgenommen werden, wenn die Situation es zulässt. Passende Mund-Nasen-Bedeckungen müssen von den Gästen selbst mitgebracht werden.

Nach der Corona-Verordnung der Landesregierung sind die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg verpflichtet, die Kontaktdaten abzufragen. Das Formular kann bereits vor dem Besuch auf der Internetseite der Staatlichen Schlösser und Gärten heruntergeladen werden unter „Corona-Virus COVID-19 Hinweise für Ihren Besuch unserer Monumente“. Die klassische Gartenführung kostet für Erwachsene 10, Ermäßigte 5 und Familien 25 Euro. Die ausführliche Gartenführung gibt es für Erwachsene für 12, Ermäßigte 6 und Familien 30 Euro. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 20.10.2020