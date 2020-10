Herbstsonne begleitet den Einkaufsbummel

Prächtiges Herbstwetter begleitete den Aktionstag „Schwetzingen goes shopping“. So zog es am Samstag viele Menschen in die Innenstadt – nicht nur, um durch die Geschäfte zu bummeln, sondern auch, um die Stände auf den Kleinen Planken zu besuchen.

Der übliche Wochenmarkt war diesmal noch attraktiver: Denn es gab zusätzlich noch holländische Poffertjes-Pfannkuchen und am Stand von Peter „Pitsches“ Solert eine große Auswahl an Cocktails – in Corona-Zeiten ausschließlich alkoholfrei. Nebenan servierten Katharina Schreiner und Uwe Götze ihre bekannten leckeren Crêpes.

Nur auf die angekündigte Jazzmusik des Bläserquartetts „Delaxe Deluxe“ mussten die Passanten verzichten – eine der Damen war kurzfristig erkrankt. Dafür entschädigte aber nicht nur das tolle Wetter, sondern auch Seifenblasenkünstler Jonas Brannath. ali

