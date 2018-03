Herta Terzidis für großen Einsatz gedankt

Anzeige

Voller Zuversicht hatte die Deutsch-Griechische Akademikergesellschaft noch 2016 das 40-jährige Bestehen gefeiert. Jetzt steht der Verein vor der Auflösung. Denn die drei hoffnungsvollen jüngeren Männer, die sich im Vorstand engagieren wollten, sind inzwischen aus familiären und beruflichen Gründen aus der Region weggezogen. Und Vorsitzende Herta Terzidis kann aus gesundheitlichen Gründen nicht weitermachen. So bleibt aus dem bisherigen Führungsteam nur noch Günther Klement übrig, der aber bei der Hauptversammlung mit 15 Mitgliedern keine Mitstreiter gefunden hat und deshalb selbst auch auf eine Kandidatur verzichtet. Der Verein wird nun aufgelöst. Ein Teil des Vermögens soll an ein Kinderheim in Griechenland gespendet werden.

Im Protokoll der Versammlung steht der salomonische Satz: „Die Situation des Vereins sowie alternative Formen zum Erhalt des Vereinsbetriebes werden ausführlich diskutiert. Die Erste Vorsitzende konstatiert, dass der Verein nach 41-jährigem Wirken offenbar sein satzungsmäßiges Ziel erreicht habe. Deutsche und Griechen seien sich in Schwetzingen und Umgebung nunmehr so nahe, dass eine Förderung der Beziehungen durch ein Wirken des Vereins scheinbar weitgehend obsolet sei.“

Und doch wird es auch weiterhin ein Treffen des engsten Kreises geben – zu einem Stammtisch jeden zweiten Dienstag im Monat im Restaurant Dionysos („Zur Gartenlaube“) in Plankstadt. Vielleicht ergebe sich auch einmal mit einem Partner wie der Volkshochschule zusammen die Möglichkeit, wieder einen griechischen Künstler hier auszustellen, zeigte sich Herta Terzidis offen.