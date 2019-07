Hervorragende Leistungen und zwei zweite Plätze

In neuen Trikots läuft es gut: Dank einer finanziellen Unterstützung durch den Freundeskreis konnten zwei Mannschaften des Hebel-Gymnasiums bei „Jugend trainiert für Olympia“ in der Sportart Leichtathletik an den Start gehen.

Die Sportmentorinnen und ehemaligen Teilnehmerinnen Hannah Gieser (Klasse 10), Amelie Adlon und Jennifer Mattern (beide Jahrgangstufe 1) sowie die Sportlehrerin Annette Abendschein betreuten das Jungenteam der Wettkampfklasse II (Jahrgänge 2002 bis 2005) und das Mädchenteam der Wettkampfklasse III (Jahrgänge 2004 bis 2007).

Das Kreisfinale fand im Weinheimer Sepp-Herberger-Stadion statt. Die Bedingungen waren recht gut, so dass einige hervorragende Leistungen erzielt werden konnten, von denen hier nur einige exemplarisch genannt seien: Anna Berner sprintete die 75 Meter in 10,74 Sekunden und lief 800 Meter in 2:40,02 Minuten. Sophie Knapp sprang 4,67 Meter weit und 1,40 Meter hoch. Smilla von Duhn schaffte im Weitsprung 4,34 Meter. Bei den Jungs waren Philipp Kirschner (1,70 Meter Hochsprung), Max Keller (800 Meter, 2:13,15) und Elias Zipf (800 Meter, 2:16,18) besonders erfolgreich. Insgesamt reichte es bei beiden Teams jeweils für den zweiten Platz. Besonders knapp war es bei den Mädchen mit nur 68 von 6178 Punkten Unterschied zum ersten Rang.

Die starke Teamfähigkeit der Hebelianer zeigte sich auch darin, dass beide Mannschaften in den Sprintstaffeln jeweils die schnellsten Zeiten liefen: Das Team der Jungs (Philipp Kirschner, Max Keller, Elias Zipf, Nelson Zipf) über 4 x 100 Meter siegte in 49,57 Sekunden, die Mädchenstaffel (Angelina Georg, Smilla von Duhn, Anna Berner, Maren Rohrer) über 4 x 75 Meter in 41,13 Sekunden. Im Team der Mädchen trugen außerdem Pimmada Beune, Pauline Junker, Anna Spitzer, Pauline Nagel und Mathilda Carrasco-Krämer zum Erfolg bei. Bei den Jungs traten auch Jonathan Groß, Kim-Lukas Koloska, Johannes Auer, Alexander Kremer, Yannick Schaub und David Waeldin an. bs/zg

