Hettich übernimmt Seelsorgeeinheit

Walldorf-St.Leon-Rot. Pfarrer Dr. Michael Hettich (47) wird zum 15. September leitender Pfarrer der Seelsorgeeinheit Walldorf-St. Leon-Rot im Dekanat Wiesloch. Zusammen mit den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern wird er für die Seelsorge von rund 11 200 Katholiken in den Pfarrgemeinden St. Peter (Walldorf), St. Mauritius (Rot) und St. Leo der Große (St. Leon) verantwortlich sein. Das teilte das Erzbischöfliche Ordinariat in Freiburg mit. Der 1971 in Freiburg geborene Michael Hettich wurde 1998 durch den damaligen Erzbischof Oskar Saier zum Priester geweiht. Seit 2015 ist als Kooperator in den Pfarreien der Seelsorgeeinheit Walldorf-St. Leon-Rot tätig. Nun übernimmt er hier die Stelle des Leitenden Pfarrers. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 21.08.2018