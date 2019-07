Heuss-Enkel übergibt Kulturpreis an Sängerin

Region.Die FDP Rhein-Neckar organisiert die Verleihung des Theodor-Heuss-Kulturpreises. Dieser wird am Sonntag, 14. Juli, um 15 Uhr im Palais Hirsch – eingebettet in eine feierliche Matinee – vom Enkel des ersten Bundespräsidenten Heuss, Professor Ludwig Theodor Heuss überreicht. Preisträgerin in 2019 ist die junge Sopranistin Nikola Hillebrand. Der Preis ist mit 1000 Euro dotiert.

