Anzeige

Die „Lazy Sundays“ rocken am heutigen Freitag ab 21 Uhr im Wirtshaus „Zum Grünen Baum“. In der Besetzung (v. l.) mit dem Oftersheimer Bürgermeister Jens Geiß an den Drums, Axel Rogo (Gitarre), Andrea Konrad (Gesang), Steffen Kling (Bass) und Andreas Haberer (Keyboard) spielt die Band Oldies der 1960er, 70er, 80er und Rockiges. Bild: LS