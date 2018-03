Anzeige

Einige Schulen haben schon mal vorgelegt und Ecken in der Stadt geputzt (wir berichteten): Auch das Privatgymnasium beteiligte sich mit den 5. und 6. Klassen am Dreck-weg-Tag und sammelte im Schlossgarten, auf dem Messplatz, im Hebelpark und in der Innenstadt Müll.

Heute zwischen 10 und 12 Uhr sind alle Freiwilligen gefragt, die Stadt rauszuputzen. Die Bezirke und Treffpunkte (jeweils 10 Uhr) sind: Oststadt I: „Möbius Lebensmittel.Punkt“, Oststadt II: Bauhof, Hirschacker: Marktplatz, Nordstadt: Bushaltestelle Grundschule, Kleines Feld: Kreuzung Collinistraße/ Verschaffeltstraße, Innenstadt: Schlossplatz 4, Alla-hopp-Anlage, Schälzig: Arche Noah Kindergarten. zg