Heute schön bescheiden

Im Stuhl zurücklehnen, die Augen kurz schließen und tief durchatmen. Ein Blick aus dem Fenster: Ist es noch dunkel, geht langsam die Sonne auf oder steht sie bereits im Zenit? Unwichtig. Denn heute wird in den USA der „Sei-bescheiden-Tag“ gefeiert. Und da das Bescheidensein doch manchmal schwieriger ist, als es sich gerade liest, wollen wir es den Amerikanern gleichtun.

Wir freuen uns heute über die Sonnenstrahlen, die uns schon so früh im Jahr besuchen. Oder über Kaffeegeruch, der morgens langsam durch das Büro zieht – und über gemütliche Abende mit Familie, Freunden und Bekannten. Manchmal ist weniger eben wirklich mehr. Und diese Momente wollen wir heute ganz bewusst genießen. Uns nicht so wichtig nehmen, den Teufel nicht an die Wand malen und aus einer Mücke keinen Elefanten machen. Einfach dankbar sein – für die Menschen und Dinge, die wir haben und wegen denen jeder Tag so besonders ist.

