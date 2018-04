Anzeige

Dominik Krämer, Frank Itt, Sascha Neuhardt (Bild) und Frowin Ickler stehen heute bei der „Tuesday Night Live“ mit „The News“ auf der Bühne in der Alten Wollfabrik. Die vier Musiker stellen bei diesem Konzert die Bässe in den Vordergrund. Der Bass macht den Sound erst vollständig und ist im Zusammenspiel mit allen anderen Musikinstrumenten das Fundament eines jeden Musikstücks. Außerdem ist Posaunist Norbert Moritz dabei, der eigentlich noch viel lieber in die Tuba bläst. Los geht’s um 20.30 Uhr. Karten gibt’s ab 18 Euro im Vorverkauf (Kundenforum dieser Zeitung). / zg