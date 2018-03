Anzeige

Der Flugbetrieb war im vergangenen Jahr nicht durch Hochwasser beeinträchtigt, was sich in den im Vergleich zu den Vorjahren um 20 Prozent angestiegenen Startzahlen der Flugzeuge niederschlug. Insgesamt wurden bei 3380 Starts 934 Stunden auf Vereinsflugzeugen geflogen, nannte Udo Mühlhölzer, Vorsitzender des Sportfliegerclubs entsprechende Zahlen in der Hauptversammlung im Vereinsheim am Flugplatz Herrenteich.

Zudem wurden wieder zwei Fluglager für Mitarbeiter der Pfalz-Flugzeugwerke durchgeführt, die ebenfalls mit 240 Segelflugstarts und 55 Flugstunden in die Bilanz eingingen. Weiterhin wurde auch wiederum ein einwöchiges Fluglager für die eigenen Mitglieder zu Beginn des Sommerurlaubs am Herrenteich veranstaltet. Wie in der Hauptversammlung im Vorjahr beschlossen, schaffte der Club zur Förderung des Streckensegelfluges ein Hochleistungs-doppelsitzer vom Typ „Duo-Discus“ an.

Der Vorstand Vorsitzender: Udo Mühlhölzer, zweiter Vorsitzender: Dr. Marco Völker. Schriftführer: Michael Greten; Kassenleiter: Bernd Krupp. Beisitzer: André Junker, Andreas Krupp, Bernd Schwarz und Dennis Veit. zg

Im Sportbericht nahm der zweite Vorsitzende, Karl P. Heinerich, die Ehrungen für sportliche Erfolge der Mitglieder vor. Den internen Wettbewerb „Gentslake Open“ gewann erneut Bernd Schwarz, den Jugendpokal erhielt wiederum Christof Heizmann, und der Pokal für den Aktiven mit dem weitesten Flug über mehr als 600 Kilometer wurde von ihm an Achim Besser überreicht. Der Flugbetrieb verlief unfallfrei, einige Reparaturen an den Vereinsflugzeugen waren trotzdem erforderlich, wie der technische Leiter, Dr. Marco Völker, anschließend erläuterte.