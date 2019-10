HG fährt zum Derby nach Leutershausen

Sport.Der Handball-Drittligist HG Oftersheim/Schwetzingen muss am Samstag (Anpfiff: 19 Uhr) zum Spitzenreiter SG Leutershausen. Die Mannschaft von Trainer Holger Löhr fährt mit großem Selbstbewusstsein an die Bergstraße – sie hat nun bereits drei Siege in Folge zu verzeichnen. Dennoch geht der Gastgeber – schon aufgrund der Tabellensituation – als Favorit in die Partie.

Aber die Leutershausener haben Respekt vor den Gästen aus der Kurpfalz und dem Derby-Charakter der Begegnung. Die SG hat sich in dieser Woche noch einmal personell verstärkt: Yannick Muth kam von Mundenheim als Ersatz für den verletzten Philipp Jaeger. az

