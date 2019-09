HG-Fans radeln zum Auswärtsspiel

Wenn die Drittliga-Handballer der HG Oftersheim/Schwetzingen am Sonntag um 17 Uhr in Nußloch antreten, werden viele HG-Fans auf der Tribüne ihre Bewegungseinheit schon hinter sich haben. Denn eine große Fanabordnung will sich mit dem Fahrrad auf den Weg machen.

Wenige Tage bevor das „Klimakabinett“ in Berlin weitreichende Entscheidungen zum Klimaschutz in Deutschland treffen wird, wollen die HG-Handballer ihren kleinen Beitrag leisten und gleichzeitig darauf hinweisen, wie wichtig es auch für die Fans ist, sich immer ausreichend zu bewegen. Abfahrt der Radler ist am Sonntag um 14.30 Uhr an der Kurpfalzhalle in Oftersheim. Wer mitradeln möchte, kommt einfach rechtzeitig zum Treffpunkt – am besten gekleidet in HG-Rot. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 14.09.2019