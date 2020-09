HG-Fanshop in der „Printeria“ eröffnet

Zum „Schwetzinger Herbst 2.0“ eröffnete auch der neue Fanshop der Handballer der HG Oftersheim-Schwetzingen mitten in der Stadt. Im Druckhaus Media-Express, der „Printeria“ von Dieter Völker (3. v. r.), können die HG-Fans in Zukunft Fantrikots anprobieren, die dann online bestellt werden, und verschiedene Fanartikel rund um die Handballer der HG erwerben. Derzeit ist auch eine Streetwear-Kollektion in Arbeit, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.

Bei der Eröffnung in den Räumen der Printeria in der Dreiköngistraße 16 waren am Samstagvormittag auch einige HG-Akteure des Drittliga-Teams dabei sowie des Vereinsnachwuchses. Für ein Foto zur Eröffnung tragen alle Mund-Nase-Masken. / zg

