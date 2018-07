HG sorgt für die Bewegung

Anzeige

Lebenshilfe profitiert

Besonders profitieren wird vom Engagement der HG die Lebenshilfe Schwetzingen-Hockenheim. Die Handballer organisieren zugunsten ihres langjährigen Partners eine große Verlosungsaktion von Trikots bekannter Sportteams aus Deutschland. Darunter sind zum Beispiel solche der Adler Mannheim, des deutschen Handballmeisters SG Flensburg-Handewitt, des Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen und der Eulen aus Ludwigshafen. Klar, dass die Handballer auch ein rotes Trikot der HG sowie VIP-Besuche bei den Spielen des Drittliga-Teams und Dauerkarten verlosen werden.

Den ganzen Tag über werden die HGler Lose unters Besuchervolk bringen. Gegen 16 Uhr werden die Trikots auf der Aktionsbühne verlost. Selbst wer dann nicht mehr vor Ort sein kann, sollte mitmachen, denn die Gewinnertrikots können auch nach der Veranstaltung bei den Heimspielen und zu den Öffnungszeiten in der neuen HG-Geschäftsstelle in der Bismarckstraße 16 in Oftersheim abgeholt werden.

Zuvor um 15 Uhr werden sich das Drittliga-Team der Herren, die HG-Damenmannschaft sowie die männliche A-Jugend, die in der Bundesliga auf Torejagd gehen wird, den Besuchern präsentieren und zu den Zielen der neuen Saison Rede und Antwort stehen. Nicht zuletzt führt die HG auch eine Umfrage unter den Besuchern durch und freut sich auf deren Feedback. Den Teilnehmer winken Freikarten.

Die Menschen aus Schwetzingen, Oftersheim und Umgebung können sich also am Sonntag auf dem Gelände in der Scheffelstraße nicht nur auf einen spannenden Blick hinter die Kulissen der Stadtwerke, des Bauhofs, der Stadtgärtner, der Stadtreinigung sowie von Polizei und Feuerwehr freuen und am Aktionsstand der Schwetzinger Zeitung vorbeischauen. Mit einem attraktiven Programm und toller Musik von „Sten Trio featuring Tara“ wird der Aktionstag bei hoffentlich schönem Wetter zum Familienfest. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 19.07.2018