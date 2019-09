Hier begegnet sich die Gesellschaft

Der Sommer neigt sich dem Ende zu. Ganz langsam sinken die Außentemperaturen, aber dafür steigen sie im „Theater am Puls“ deutlich an. Steht doch die neue Spielzeit 2019/2020 bevor und nicht nur der Intendant Joerg Steve Mohr freut sich sichtlich. Auch der Freundeskreissprecher Walter Imhof und Oberbürgermeister Dr. René Pöltl können ihre Freude kaum verhehlen. Klar sei der Sommer schön. Aber so ganz ohne Theater fehle mit der Zeit doch etwas.

Endlich beginne das kurfürstliche Kleinod wieder zu pulsieren. Und das Wort Kleinod wählte der Oberbürgermeister mit bedacht. Sei dieses kleine Theater doch ein Juwel im Kontext der gesellschaftlichen Selbstvergewisserung. Hier spiegelten sich die gesellschaftlichen Verhältnisse wieder und die Menschen kämen darüber ins Gespräch. „Nie sei das wichtiger als heute gewesen.“ Und deshalb sei der Entscheid des Gemeinderates, die jährliche Förderung von 16 000 Euro im Jahr auf jährlich 85 000 Euro mehr als zu verfünffachen nach wie vor richtig.

Fairere Bezahlung für Schauspieler

Mit dem Geld, so Mohr, sei eine etwas fairere Bezahlung der Schauspieler möglich. Jetzt bekommen die Schauspieler für die im Schnitt sechswöchige Probezeit eine Pauschale von 1500 Euro und eine Gage von 150 Euro pro Auftritt. Wenn das Land noch mitziehe und seinen Zuschuss erhöhe, könnten aus den 1500 Euro 2000 Euro und aus den 150 Euro 200 Euro plus Fahrtgeld pro Abend werden. Die Arbeit, die dieses Theater leiste, so Pöltl, sei unverzichtbar. Und eine einigermaßen faire Bezahlung mehr als gerechtfertigt. Eine Einschätzung, die Imhof eins zu eins teilte. Ein Theater sei immer ein Zuschussbetrieb. Aber, so Imhof, „es ist ein lohnender Zuschussbetrieb“.

Auch er sieht in Theatern ein grundlegendes Fundament des gesellschaftlichen Austausches. Ein Glaube, den in der kurfürstlichen Residenz viele zu teilen scheinen. Im vergangenen Jahr lag die Auslastung des Theaters mit seinen 90 Plätzen jedenfalls bei fast 95 Prozent - in den Augen des Trios eine beeindruckende Zahl, die den Wert des Theaters jenseits des materiellen einmal mehr unterstreicht. Freude bereitet Imhof darüber hinaus, dass sich der Freundeskreis prächtig entwickle. Im kommenden Jahr hofft er darauf, dass die Marke von 200 Freundeskreismitgliedern geknackt werde. Auch das alle Sponsoren nach wie vor an Bord sind, sei ein Grund zur Freude. Für den Theaterbetrieb ist das unerlässlich.

Sorge bereitet ihm dagegen der Posten Übernachtungskosten für die Schauspieler. Mittlerweile habe sich dieser Kostenpunkt auf jährlich 5000 Euro hochgeschraubt. Aber, so alle Drei unisono, Segel streichen gelte nicht. „Das Theater ist einfach zu wichtig.“ Auch weil es Mohr nun zunehmend gelingt, den Kinder- und Jugendbereich auszubauen.

Stück über Mut und Freundschaft

Los geht es mit der Spielzeit am Samstag, 5. Oktober, mit Hermann Hesses „Steppenwolf“. Für Kinder und Jugendliche empfiehlt sich am Freitag, 15. November, das Stück „Tom Sawyer“ nach dem Roman von Mark Twain. Ein geniales Stück über Mut, Außenseitertum und Freundschaft.

Weitere Programmpunkte sind das Stück „Oskar und die Dame in Rosa“. Ein Stück über das Sterben, das eigentlich doch ein Stück über das Leben ist. Geplant ist mit „Fettes Schwein“ auch eine amüsante Komödie über Körperbilder und die digital-mediale Verzerrung dieser Bilder. Bis dato habe Mohr jedoch noch keine Hauptdarstellerin gefunden. Aber er ist zuversichtlich, dass das noch klappt. Aber, so Pöltl zum Schluss, dass Programm sei jetzt schon sehr überzeugend und verführerisch.

Das komplette Programm gibt es unter www.theater-am-puls.de oder als Broschüre in der Touristeninformation beim Rathaus und in verschiedenen Geschäften der Stadt.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 25.09.2019