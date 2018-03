Anzeige

Zum Frauenfrühstück der Freien Wähler gehört auch ein Unterhaltungsprogramm. Diesmal wurde Elena Spitzner eingeladen, deren Name mit zahlreichen legendären Auftritten verbunden ist, unter anderem als „Evas Schwestern“ und in der witzigen Revue „Wein, Weib und Gesang“, wo sie als Schauspielerin, Kabarettistin und Sängerin Glanzpunkte setzte. Aber auch als Musikpädagogin, Chorleiterin und Komponistin feiert Elena Spitzner Erfolge. Besonders die von ihr komponierte Musik zu Hauffs Märchen „Das kalte Herz“, die von einer eigenen Klangsprache und von unkonventionellen musikalischen Ideen geprägt ist, wurde begeistert aufgenommen.

Die singende „Christel“ verzückt

Zum Frauenfrühstück hat Spitzner nun gleich zweifache Frauenpower mitgebracht, und zwar ihre Tochter Anastasia und ihre Nichte Lia Davletyarova, die aus Russland angereist war und gleich die Glückwünsche der russischen Frauen zum internationalen Frauentag, der am 8. März gefeiert wird, mitgebracht hat. Somit standen Elena Spitzner zwei liebreizende junge Damen zur Seite, die bestens aufeinander abgestimmt waren.

„Klasse!“, „Spitze!“, „Ich bin begeistert!“ – mit diesen Worten fassten die Frauen zusammen, was sie an musikalischen und humoristischen Darbietungen von den drei liebreizenden Künstlerinnen erlebt hatten. „Ich bin die Christel von der Post, klein das Salär und schmal die Kost …“, so stellte sich Elena Spitzner vor und deutete gleich zu Beginn an, worum es im Programm ging: um Frauen, um Männer und um die Liebe natürlich. Nicht nur mit dieser Arie aus Carl Zellers Operette „Der Vogelhändler“, die sie mit schlanker Sopranstimme und süffisantem Humor sang, beeindruckte sie die Zuhörerinnen, sondern auch mit vielen anderen, darunter das Lied „Ich wünsch mir zum Geburtstag einen Vorderzahn“, das Cissy Kraner in den 1950er Jahren zum Hit machte, oder „Sie ist ein herrliches Weib“ von Georg Kreisler. Ganz anders als die von Kreisler beschriebene Frau, die zwar „herrlich“ und „köstlich“ ist, jedoch nicht kochen, nicht lesen, nicht singen und nicht tanzen kann, kann Elena Spitzner sehr wohl singen, tanzen und obendrein, wie auch ihre Tochter Anastasia, wunderbar Klavier spielen.

Abwechslungsreiche Klangbilder

Mit Leichtigkeit wechselte Elena Spitzner ihr Outfit, schlüpfte in verschiedene Rollen und konnte mal ironisch, mal melancholisch, mal voller Humor sein. Lia, ihre Nichte, sang allein oder gemeinsam mit Elena und Anastasia Spitzner deutsche, russische oder englische Lieder, von deren abwechslungsreichen Klangbildern die Zuhörerinnen im Bassermann-Haus bis zum Schluss begeistert waren. Dafür gab es für sie nicht nur Applaus, sondern jeweils einen wunderschönen Rosenstrauß.

